5.2ºC Ankara
Türkiye
AA 15.12.2025 13:51

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 17 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

