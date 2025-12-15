Hafif Sağanak Yağışlı 6.3ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 15.12.2025 14:45

Dışişleri Bakanlığından '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında Semerkant’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nda ilan edilen "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı

Bakanlığın mesajında 15 Aralık'ın, Türkolog Vilhelm Thomsen’in, Orhun Yazıtları’nın Türk dilinde yazıldığını 1893'te uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığı gün olduğu hatırlatıldı.

Mesajda, "Üç kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın insanın ana dili olarak yaşamaya, gelişmeye ve zenginleşmeye devam eden Türk dili, kadim medeniyetimizin temeli ve müşterek geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye'nin, "kardeş Türk devletleriyle" Türk dilinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Türk Dünyası
