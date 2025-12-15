Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
Dünya
AA 15.12.2025 15:52

İşgalci İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinin kırsalında yolda kontrol noktası kurarak "arama tarama" faaliyetleri yaptı.

İşgalci İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin, 5 askeri araçla, Kuneytra'nın Jabata el-Kaşeb kasabası ile Ayn el-Bayda yolunda kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

İsrail Suriye
