Hafif Sağanak Yağışlı 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2025 14:14

Volkswagen, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yarın, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak.

Volkswagen, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatıyor

Çinli üreticilerle rekabet, Avrupa pazarındaki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesi sorunlarıyla mücadele için önlemler alan Volkswagen, 2024'te Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında, Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de Volkswagen'in araç üretimi bu yılın sonuna kadar durdurulacaktı. Bu kapsamda, Volkswagen, yarın, Dresden tesisindeki araç üretimini durduracak. Böylece şirket, 88 yıllık tarihinde ilk defa Almanya'daki bir üretim tesisini kapatmış olacak.

Dresden fabrikasının kapatılmasının, zayıf Çin satışları ve Avrupa talebinin yanı sıra ABD gümrük vergilerinin bu ülkeye satışlara olan baskısı nedeniyle Volkswagen'in nakit akışı sorunu yaşamasının ardından gelmesi dikkati çekiyor. Şirketin, gelecek 5 yılda yaklaşık 160 milyar avro tutarındaki yatırımları finanse etmesi gerekiyor.

Volkswagen'in Dresden fabrikası, 2002'de üretime başladığından beri 200 binden az araç üretti. Firma, Dresden fabrikasını, o dönemde şirketin yeteneklerini sergileyen bir "amiral gemisi" olarak konumlandırmıştı. İlk olarak Phaeton, ardından ID.3 burada üretildi. Ancak, her iki model de Volkswagen'in başarısına katkıda bulunamadı.

Bu fabrikanın kapatılması, Volkswagen'in Çin'den gelen şiddetli rekabet, ABD'deki gümrük vergileri, Almanya'da aşırı bürokrasi ve yüksek enerji maliyetleri, geniş çalışan hakları ve benzeri görülmemiş bir iç bürokrasinin ortasında hayatta kalabilmek attığı küçük bir adım olarak değerlendirildi.

ETİKETLER
Almanya Otomotiv
Sıradaki Haber
Avustralya'nın Sydney kentinde Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Bakan Kacır: Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
14:47
Dışişleri Bakanlığından '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı
14:42
Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı
14:41
Coğrafi işaretli ürünler küresel markalara dönüştürülecek
13:53
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ