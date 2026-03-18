Açık 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2026 02:10

İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Tel Aviv semalarında görüntülendi

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Tel Aviv semalarında görüntülendi

İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ilk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.

ETİKETLER
İran İsrail Savaş
Sıradaki Haber
İsrail'in tahliye ve saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinden kuzeye doğru göç dalgası yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:41
İsrail'in tahliye ve saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinden kuzeye doğru göç dalgası yaşanıyor
01:32
Erbil'de art arda patlama sesleri
00:56
Bakan Bolat: Bütçemizin yüzde 3,5'i sosyal politikalar ve desteklere ayrıldı
00:38
Devlet Bahçeli: Çanakkale, emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır
00:15
Bakan Güler: Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden gerekli tüm tedbirleri alıyoruz
23:59
İletişim Başkanı Duran'dan 'Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı'na ilişkin paylaşım
Han Yunus’ta Filistinliler bayram hazırlıkları için çarşılara akın etti
Han Yunus’ta Filistinliler bayram hazırlıkları için çarşılara akın etti
FOTO FOKUS
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ