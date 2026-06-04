2026 Dünya Kupası kadrolarının sayısal analizi: En yaşlılar, en gençler ve en iyi ligler

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşamasalar da uluslararası sahnede en çok talep gören oyuncular Manchester City'de yer aldı. Manchester City, 12 farklı ülkeyi temsil edecek 19 oyuncusuyla turnuvaya en çok futbolcu gönderen kulüp olarak rekor kırdı.

Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya liglerinin şampiyonları bu alanda üst sıralarda yer alırken, Arsenal 10 farklı ulusal takım için 16 oyuncu sağladı. İtalya Serie A şampiyonu Inter ise, İtalya Milli Takımı'nın turnuvada yer almaması nedeniyle Dünya Kupası'na sadece 7 oyuncu gönderebildi.

Premier Lig'de geride kalan sezonu ilk üçte bitiren takımların ardından, UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace 12 oyuncuyla dikkat çekti.

Sezonu kiralık geçiren futbolcular da dahil edildiğinde, Sunderland'in Chelsea ve Liverpool ile eşit sayıda (11) oyuncu göndermesi öne çıkan bir diğer detay oldu.

Buna karşılık Brentford, Everton ve Leeds United dörder oyuncuyla turnuvaya en az futbolcu gönderen Premier Lig ekipleri arasında yer aldı.

En iyi liglerin ağırlığı

Avrupa'nın en büyük beş ligi olarak kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 unsurları incelendiğinde, sadece İspanya Milli Takımı'nın tamamının bu beş ligde oynayan futbolculardan oluştuğu görüldü.

Büyük liglerin dışından da tercihlerin yapıldığı turnuvada İngiltere Al-Ahli'den Ivan Toney'yi, Almanya Galatasaray'dan Leroy Sane'yi, Fransa ise Al-Hilal'den Theo Hernandez ile Fenerbahçe'den N'Golo Kante'yi kadrosuna dahil etti.

Avrupa dışından Arjantin ve Senegal, en büyük beş ligde en fazla oyuncusu bulunan ülkeler olarak öne çıktı. Curacao, İran, Irak ve Katar kadrolarında ise bu liglerde oynayan futbolcu yer almadı.

Yaş ortalamaları ve deneyim

İngiltere'nin grup aşamasındaki rakiplerinden Panama, turnuvanın en yaşlı kadrosuna sahip ülke oldu. Panama'nın yanı sıra İran ve Kolombiya da yaş ortalaması 30'un üzerinde olan diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2002'den sonraki ilk Dünya Kupası zaferi için 34 yaşındaki Danilo, Casemiro ve Neymar gibi deneyimli isimlere kadroda yer verdi. 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan İskoçya da yaşlı kadrolardan biriyle turnuvaya geldi. İskoçya kalecisi Craig Gordon, turnuva başladığında 43 yaş 162 günlük olacak ve şampiyonanın en yaşlı oyuncusu unvanını taşıyacak.

Cristiano Ronaldo, 41 yaşında kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanırken turnuvanın en yaşlı saha içi oyuncusu olacak. Luka Modric ve Edin Dzeko da 40 yaş üstü saha içi oyuncular grubunu oluşturan diğer isimler oldu.

Genç yetenekler vitrinde

Fildişi Sahili, 19 yaşındaki Yan Diomande ve 20 yaşındaki Bazoumana Toure gibi genç hücum oyuncularıyla turnuvanın en genç kadrosuna sahip takımı olarak belirlendi.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fas ve EURO 2024 kazananı İspanya da nispeten genç kadrolarla turnuvada yer alacak. İspanya kadrosunda 18 yaşındaki Lamine Yamal ve 19 yaşındaki Pau Cubarsi öne çıktı.

Meksikalı Gilberto Mora, turnuva başladığında 17 yaş 240 günlük olmasıyla 2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu unvanını alacak.

Geçtiğimiz hafta sonu ilk milli maçına çıkan 17 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Hugo Sochurek ve Bayern Münih'te çıkış yapan Alman genç yetenek Lennart Karl da turnuvanın dikkat çeken diğer genç isimleri arasında yer alıyor.