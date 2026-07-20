Selimiye Camii'ne ziyaretçi akını: 5 ayda 2 milyon kişi

Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camii'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları yaklaşık 4,5 yılda tamamlandı.

Caminin tüm bölümleri Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılırken, resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 12 Haziran'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette camiye hediye ettiği büyük boy Kur'an-ı Kerim de Hünkar Mahfili'nin yanındaki alanda sergilenmeye başlandı.

[Fotoğraf: AA]

"Selimiye Camii'ne yakışan bir hediye oldu"

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Edirne denilince akla Selimiye Camisi'nin geldiğini ve kentin simge eseri olduğunu söyledi.

Selimiye'nin 4,5 yıl süren kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirten Çakır, "Selimiye Camisi'nin tüm bölümleri Ramazan ayında ibadete açıldı. İbadete açıldığından bu zamana kadar da yaklaşık 2 milyon insan ziyarete geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış töreni dolayısıyla geçen ay Edirne'ye geldiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Selimiye'ye teşrif ettiler ve geldiklerinde de bugün sergilediğimiz bu büyük Kur'an-ı Kerim'i hediye ettiler. Biz de camimizde halkımızın göreceği bir mekanda sergiliyoruz. Sergiledikten sonra da çok kişi ziyaret etti ve ziyaret devam ediyor. 'Nereden geldi' diye soruyorlar biz de Cumhurbaşkanımızın hediyesi olduğunu söylüyoruz. Tabii Selimiye Camisi'ne yakışan bir hediye oldu Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çakır, büyük boy Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği bölüme bilgilendirme alanı oluşturacaklarını dile getirdi.

Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış tarihi bir şehir olduğunu anlatan Çakır, "Avrupa'dan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girildiği zaman ilk şehrimiz Edirne, o yüzden halkımızın çok teveccühü var. Selimiye Camisi'ni ziyaret edenlerin gözündü o sevinci o kadar çok görüyoruz ki özellikle Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Çakır, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin yerli, yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini kaydetti.