Bayrampaşa'da seyir halindeki su tankeri devrildi: O anlar kamerada

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde ilerleyen su tankeri, önce seyir halindeki bir hafif ticari araca, ardından park halindeki kamyonete çarparak devrildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Su tankeri sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Su tankerinin park halindeki kamyonete çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.