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Türkiye
TRT Haber 20.07.2026 11:02

Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 2 haftada 361 şüpheli tutuklandı

39 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 2 haftada 361 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 39 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 361'i tutuklandı, 191'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerler şüphelilerin işlemleri devam ediyor. 

Yakalanan şüphelilerin "TOKİ Sosyal Konut Projesi" temalı oltalama(phishing) siteler oluşturarak iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti' gerekçeleriyle para talep ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı, ürün bedeli, yatırım ortaklığı' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar Bahis Kumar Emniyet Genel Müdürlüğü MASAK
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