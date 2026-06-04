ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a bir tepki olarak İran savaşını durdurma kararı aldı

Demokratların yanı sıra dört Cumhuriyetçi milletvekilinin de destek verdiği oylama 208'e karşı 215 oyla sonuçlandı.

Kongre onayından yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilen savaş yetkilerini kısıtlamaya yönelik bu adım, Temsilciler Meclisinin dördüncü girişimi olarak kayıtlara geçti.

Kabul edilen tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoya gönderilecek. Tasarının senatodan geçmesi durumunda dahi askeri hareketliliği tamamen durdurması beklenmiyor.

Donald Trump'ın veto yetkisini kullanması halinde, tasarıyı yasalaştırmak için her iki mecliste de üçte ikilik nitelikli çoğunluk aranacak.

Senato, mayıs ayında benzer bir tasarıyı ilerletmiş ancak genel kurulda nihai oylamaya sunmamıştı.

Cumhuriyetçi Partide çatlak sesler

Temsilciler Meclisindeki oylamada Cumhuriyetçi milletvekilleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson tasarı lehine oy kullandı.

Daha önce benzer tasarlara karşı çıkan Demokrat Jared Golden da bu kez destek verdi.

Cumhuriyetçi Milletvekili Tom Barrett, savaş ilan etme yetkisinin sadece Kongreye ait olduğunu belirterek, oylama nedeniyle bir misillemeyle karşılaşmaktan çekinmediğini, vicdanına göre hareket ettiğini söyledi.

Meclisteki bu oylama, Donald Trump yönetiminin siyasi müttefikleri için ayırmayı planladığı 1,8 milyar dolarlık fonun muhafazakarların tepkisi üzerine geri çekilmesinin ardından, parti içindeki ayrışmanın yeni bir göstergesi oldu.

Savaşın maliyetleri ve hedefleri

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Gregory Meeks, oylamayı Donald Trump'ın yürüttüğü yasa dışı ve maliyetli savaşa yönelik önemli bir iki partili tepki olarak nitelendirdi. Meeks, savaşın belirlenen hedeflere ulaşamadığını, içeride yakıt fiyatlarını artırdığını ve İran'ın nükleer programına diplomatik çözümü zorlaştırdığını ifade etti.

Çatışmalar ve ateşkes süreci

ABD ve İsrail, 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. İran bu saldırılara İsrail ve Körfez'deki ABD müttefiki ülkelere saldırarak karşılık verdi ve Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapattı.

Nisan ayında İran kıyılarına yönelik abluka kararı alan ABD, 8 Nisan'da bu ülke ile geçici bir ateşkes anlaşmasına vardı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen ABD'nin İran'a yönelik saldırıları son günlerde de devam etti. Tahran yönetimi ise bu saldırılara ABD müttefiki Kuveyt'i hedef alarak yanıt verdi.

Oylama öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğini aktardı.

Son günlerde düzenlenen saldırılara değinen Trump, idari kadronun büyük bölümünün çatışmayı bir anlaşmayla sonlandırmak istediğini ve bir metin imzalamaya yakın olunduğunu belirtti.