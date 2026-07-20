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Gündem
AA 20.07.2026 02:49

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, yapay zeka destekli "AVCI" programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 19 "dış finans evi"ne ile 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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