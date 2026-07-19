İran: ABD'nin Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması tehlikeli bir saldırıdır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Ülkesinin, Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadığını belirten Garibabadi, "ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır. ABD, istikrarsızlığın artmasından dolayı doğacak tüm sonuçlardan sorumludur." ifadelerine yer verdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.