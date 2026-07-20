Az Bulutlu 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2026 18:39

Suudi Arabistan, çok girişli umre vizesi şartlarını ve sağladığı kolaylıkları duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ziyaretçilere ülke genelinde büyük kolaylıklar sağlayan çok girişli umre vizesinin kullanım esaslarını ve sağladığı yeni kolaylıkları paylaştı.

Suudi Arabistan, çok girişli umre vizesi şartlarını ve sağladığı kolaylıkları duyurdu

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçerlilik süresi boyunca Suudi Arabistan'a birden fazla kez giriş yapma hakkı tanıyan bu vizeden yararlanabilmek için ziyaretçilerin her giriş öncesinde bakanlığa ait "Nusuk" uygulaması üzerinden gerekli yasal gereklilikleri ve işlemleri eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında çok girişli umre vizesi, düzenlendiği tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyarak ibadet amacıyla ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapılmasına imkân tanıyor.

Konaklama süresi 90 gün ile sınırlandırılıyor

Vize sahiplerinin bu bir yıllık geçerlilik dönemi boyunca ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 gün ile sınırlandırılırken, kalış süresi ziyaretçilerin her girişlerindeki gün sayısının toplanmasıyla hesaplanıyor.

Seyahatlerin sorunsuz ilerlemesi amacıyla, ziyaretçilerin ülkeden her çıkış yapmasının ardından bir sonraki giriş için kalan konaklama süreleri sistem tarafından otomatik olarak güncelleniyor.

Vizenin aktif olarak kullanılabilmesi için en kritik şartlardan biri olan kayıt zorunluluğu kapsamında, ziyaretçilerin ülkeye her girişinden önce bakanlıkça onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi ve "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması gerekiyor.

Öte yandan bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac döneminde ülkeye giriş amacıyla kullanılamayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli vize sahiplerinin ülkeye kabul edilmeyeceği, seyahat planlarının bu kısıtlamaya göre yapılması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Vize Umre
Sıradaki Haber
İran basını: İran'ın Şiraz kentinde patlama sesi duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Milas-Bodrum Havalimanı haziran ayında 578 bin yolcuya hizmet verdi
18:05
İran basını: İran'ın Şiraz kentinde patlama sesi duyuldu
18:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek
17:28
Katil İsrail'in yılın ilk yarısında gazetecileri hedef alan 467 ihlalinde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
17:17
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
17:19
Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talebi
İTÜ'nün otonom kara aracı "Ayaz" ABD'deki yarışmada dünya ikinciliği elde etti
İTÜ'nün otonom kara aracı "Ayaz" ABD'deki yarışmada dünya ikinciliği elde etti
FOTO FOKUS
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ