Peru'da meydana gelen depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Sicaya kentinin 2 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı.

USGS, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Junin'de bir sağlık tesisinin altyapısında hasar meydana gelirken, El Carmen Bölge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de hasar tespit edildi. Hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi (COEN), depremin ardından sarsıntının etkilediği birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

Deprem, başkent Lima'nın yanı sıra Huancayo kentinde de hissedildi.

Sosyal medyada paylaşım yapan çok sayıda Peru vatandaşı, "şiddetli bir sarsıntı" hissettiklerini aktarırken, bazı kişilerin tedbir amacıyla ev ve binalardan tahliye edildiği belirtildi.

Ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 32'ye yükseldi

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Chongos Bajo ilçesinde evler, sağlık tesisleri, elektrik nakil hatları ve turizm altyapısının da depremde hasar gördüğü ifade edildi.

Peru Sağlık Bakan Yardımcısı Henry Rebaza, Canal N televizyonuna yaptığı açıklamada, yaralanan 32 kişiden 26'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6 kişinin ise hastanede gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Bölgede çok sayıda yapının hasar gördüğünü belirten Rebaza, Chupaca'da doktor, hemşire ve yerel acil müdahale ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 sağlık personelinin görev yaptığını, ayrıca bölgeye ilave uzman personel ile mobil hastane sevk edildiğini aktardı.

Tüm bölgelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Rebaza, "Bizim için en önemlisi halk sağlığı. Bunun yanı sıra maddi hasarı da anlık olarak izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.