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Gündem
AA 20.07.2026 16:54

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hayata geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve KKTC'nin deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi ile 'mavi vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz" dedi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hayata geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve KKTC'nin deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi ile 'mavi vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "mavi vatan"ın savunulması ve denizlerdeki hakimiyetin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hayata geçirildi

Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıdıklarını ifade ederek, "Bugün Türkiye, 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin gemi inşa sanayisinde küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 85 faal tersaneyle, gemi siparişinde dünyada 7'nci, tonajda ise 10'uncu sırada olduğunu bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mega yat imalatında dünya ikincisi, gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise lideriz. Tüm bu başarılar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz."

Bakan Uraloğlu, kendileri için denizlerin "mavi vatan" olduğunu vurgulayarak, "Atalarımız denizlere hakim olan bir cihan imparatorluğu kurdular. Bizler de aynı bilinçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'mavi vatan'a sahip çıkıyoruz." dedi.

"Türkiye ve KKTC'nin deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla kuruldu"

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde yapılan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin Türkiye ve KKTC'nin deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla kurulduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"(Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi) Proje ile 'mavi vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında, Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki insansız trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan 'Otomatik Tanımlama Sistemi' verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık."

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hayata geçirildi

Sistem kapsamında, Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde Doğu Akdeniz'de 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, proje ve hizmete alınan sistem sayesinde, gemi trafik hizmetleri kapsamındaki herhangi bir geminin anında tespit edilerek eldeki verilerin hem KKTC hem de Mersin'deki merkezlere aktarılacağını aktararak, bu sayede Doğu Akdeniz ve KKTC'deki gemi trafiğinin etkin şekilde izlenerek olası risklerin önceden tespit edilip gemilere aktarılacağını vurguladı.

"Tüm kritik donanımları ve yazılımları yerli ve milli imkanlarla geliştirdik"

Uraloğlu, konuşmasında sistemin kurulmasındaki milli teknolojiye de işaret ederek, "Ayrıca gururla belirtmek istiyorum ki sistemimizdeki tüm kritik donanımları ve yazılımları, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Tamamen milli olarak geliştirdiğimiz kritik donanım ve yazılımlar sayesinde, denizlerde seyir emniyeti altyapımızı da millileştirerek, bu alandaki teknolojik bağımsızlığımızı da güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hayata geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, denizlerdeki trafik gözetlemesini sağlayan radarların, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olan Serdar 7M radarları olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'nin Gazimağusa kentine 2024'te HAVELSAN tarafından başlatılan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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Abdulkadir Uraloğlu Doğu Akdeniz Gemi KKTC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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