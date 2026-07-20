Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen ve Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin gerek barış gerekse savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu vurgulanarak, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.