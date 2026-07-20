Parçalı Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2026 14:16

Bakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"52 yıl önce bugün Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda, kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış, Ada'daki varlıklarını teminat altına almıştır. Şanlı Türk Ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır."

Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret eden Fidan, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ile Mücahitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Hakan Fidan Kıbrıs Barış Harekatı
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Ahbap soruşturmasında iki şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı
15:34
Bakan Kurum, Tuzla'daki kentsel dönüşüm projesinin görüntülerini paylaştı
15:21
AJet'ten günlük yolcu rekoru
15:31
Ankara'da otluk alanda yangın
15:11
Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
15:05
İran Meclis Başkanı: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
İsrail ordusu, Gazze'de bir araca saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'de bir araca saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Asrın projesiyle KKTC'nin su hasreti bitti
Asrın projesiyle KKTC'nin su hasreti bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ