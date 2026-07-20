Bakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"52 yıl önce bugün Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda, kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış, Ada'daki varlıklarını teminat altına almıştır. Şanlı Türk Ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır."

Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret eden Fidan, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ile Mücahitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu kaydetti.