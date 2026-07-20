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Gündem
TRT Haber 20.07.2026 13:36

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu 3. eleme turunun kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezon heyecanı ilk eleme turu maçlarıyla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 2. eleme turu karşılaşmaları öncesinde 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi oldu. 

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