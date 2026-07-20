Burhanettin Duran: Mavi Vatan'daki haklarımızı korumaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ve Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkati çekti.

20 Temmuz 1974’ün bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihî bir dönüm noktası olmuş; adada barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir.