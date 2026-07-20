Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.07.2026 10:57

Burhanettin Duran: Mavi Vatan'daki haklarımızı korumaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir" dedi.

Burhanettin Duran: Mavi Vatan'daki haklarımızı korumaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ve Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkati çekti.

20 Temmuz 1974’ün bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihî bir dönüm noktası olmuş; adada barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran KKTC
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Darphane 9,8 milyondan fazla altın bastı
11:47
Matematikte Türkiye gururu: WMI 2026 Dünya Finali'nde 53 madalya
11:34
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te düzenlenecek
11:52
İTÜ'nün otonom kara aracı "Ayaz" dünya ikincisi oldu
11:20
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 2 haftada 361 şüpheli tutuklandı
11:19
Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı
Adıyaman'ın Akdağ Yaylası'nda göçer kültürü
Adıyaman'ın Akdağ Yaylası'nda göçer kültürü
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yarım asırlık teknoloji yolculuğu
ASELSAN'ın yarım asırlık teknoloji yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ