Az Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2026 15:46

DMM'den, 'Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci, askeri varlığının gayrimeşru olduğu' iddiasına tepki

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci ve Ada'daki askeri varlığının gayrimeşru olduğu" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den, 'Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci, askeri varlığının gayrimeşru olduğu' iddiasına tepki

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Ada'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan girişimlere ve sistematik katliamlara son vermek amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci ve Ada'daki askeri varlığının gayrimeşru olduğu" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ada'ya müdahale, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükler çerçevesinde meşru bir zeminde yapılmıştır. Harekat sayesinde Ada'nın tamamında barış tesis edilmiş, ayrıca 'Enosis' emelleri akim kalan Yunanistan'daki cuntanın devrilmesinin önü açılarak, Yunanistan'a yeniden demokrasinin gelmesi sağlanmıştır. Türk askerinin Ada'daki varlığı bir 'işgal' değil, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, egemenliğinin ve 1974'ten bu yana Ada'da hakim olan huzur ortamının yegane teminatıdır. Uluslararası hukuku, insan haklarını ve sınırları hiçe sayarak işgal ve ilhak politikası yürüten odakların, Türkiye'nin barışçıl ve hukuki hamlelerini hedef alan dezenformasyon faaliyetleri, suçluluk psikolojisiyle yürütülen bir algı operasyonundan ibarettir. Kamuoyunun bu tarz içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

DMM'den, 'Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci, askeri varlığının gayrimeşru olduğu' iddiasına tepki

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı KKTC
Sıradaki Haber
Ahbap soruşturmasında iki şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
17:19
Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talebi
16:57
Tekirdağ'ın bir ilçesinde denize girmek yasaklandı
16:09
Sıcak hava yerini serin havaya bırakıyor: 10 derece birden düşecek
15:38
Ahbap soruşturmasında iki şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı
15:55
Yaş ilerledikçe trafik sigortası yaptırmak zorlaşıyor mu?
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yüzlerce ailenin geçim kaynağı arıcılık yok olma noktasına geldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yüzlerce ailenin geçim kaynağı arıcılık yok olma noktasına geldi
FOTO FOKUS
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ