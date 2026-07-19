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Dünya
AA 19.07.2026 19:07

Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu, şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı.

Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu
[Fotograf: AA]

MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Edghill,1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı 17 kişilik mürettebatın olduğu feribotta 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.

Guyana Başbakanı Mark Phillips, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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