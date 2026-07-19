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Dünya
AA 19.07.2026 16:29

Trump, Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın dahil edilmesi çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın dahil edilmesi çağrısı yaptı

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Cumhuriyetçiler, Rusya'ya yaptırımlar yasasına İran'ı da eklemeli." ifadesini kullanan Trump, yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve ani şekilde yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da "bunu isteyeceğini" kaydetti.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ABD basınında, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin, Senatör Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısı etrafında birleştiği belirtilmişti.

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