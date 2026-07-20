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Dünya
AA 20.07.2026 05:59

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 Bin 208'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 208’e, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a ulaştığını açıkladı.

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 Bin 208'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 89 artarak 5 bin 208'e çıktığını kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, 107 geçici barınma kampında 23 bin 820 kişinin kaldığını, şu ana kadar ise 128 bin 324 aileye yardım ulaştırıldığını ifade etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1388 artçı sarsıntı kaydedildi.

Venezuela'yı yeniden ayağa kaldırma planı

Venezuela Çevre Bakanlığı, depremlerden en fazla etkilenen La Guaira kenti kıyılarının temizlenmesi ve yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan "Çevresel İyileştirme Planı"nda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, kıyı şeridinin ekolojik dengesini yeniden sağlamak ve ekosistemi restore etmek amacıyla bölgeye özgü bitki türlerinin dikileceği ifade edildi.

Öte yandan Çevre Bakanı Nelson Rodriguez, basına yaptığı açıklamada, çifte depremin ardından bölgede 2 milyon 106 bin ton enkaz oluştuğunu, bu verinin Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında yapılan tahmin modellemesiyle belirlendiğini söyledi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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