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Dünya
AA 20.07.2026 23:30

İran basını: İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

İran basını: ABD’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesi duyuldu.

İran basını: İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlama sesinin ABD’nin İran’a yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

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