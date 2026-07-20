İran basını: İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlama sesinin ABD’nin İran’a yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.