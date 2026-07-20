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Dünya
AA 20.07.2026 23:18

CENTCOM: İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.

CENTCOM: İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattık

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 16.00'da "İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı" ifade edildi.

Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini "daha da zayıflatmayı" amaçladığı kaydedildi.

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ABD Hürmüz Boğazı İran
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