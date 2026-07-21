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Gündem
AA 21.07.2026 10:18

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesi planlanıyor.
 

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