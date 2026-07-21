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Gündem
TRT Haber 21.07.2026 08:35

Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

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