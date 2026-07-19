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Dünya
AA 19.07.2026 13:31

İran: ABD, inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD’nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu.

İran: ABD, inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

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ABD İran Nükleer Enerji Santralleri
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