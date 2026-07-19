Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2026 12:12

Zelenski: Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, gece savaşın başından bu yana başkent Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski: Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gece başkent Kiev'in füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındığını belirtti.

"Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi." ifadesini kullanan Zelenski, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktararak, yaralı sayısının ise 16'ya çıktığını bildirdi.

Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 1450 SİHA, 1640'tan fazla güdümlü bomba ve 99 füze kullandığına işaret ederek, hava savunmasının kendileri için en öncelikli konulardan biri olduğunu kaydetti.

Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece farklı tipte 41 füze ve 125 SİHA ile ülkeye saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre Rusya'nın gece Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Ukrayna: Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
12:39
Akrep zehri laboratuvarda hayat kurtaran seruma dönüşüyor
12:33
Dumansız hava sahasında 17 yılda 46 milyonu aşkın denetim yapıldı
12:08
HAVELSAN'ın 4 yazılımı NATO sınavını geçti
12:08
MEB'in yapay zeka destekli dil platformu DİLİM'e yoğun ilgi
11:58
Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi
Demir yolu tarihinin kalbi yeniden atıyor
Demir yolu tarihinin kalbi yeniden atıyor
FOTO FOKUS
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ