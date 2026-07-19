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Gündem
AA 19.07.2026 19:45

Yılmaz: Türkiye, KKTC'ye verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: Türkiye, KKTC'ye verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 52 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkını Rum mezaliminden kurtardığını, güvenliğini ve varlığını güvence altına aldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylece Ada'da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır. Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir. 1974 yılında milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman Gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

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Cevdet Yılmaz KKTC
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