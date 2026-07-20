Deprem bölgesinde hava trafiği eski günlerini de geride bıraktı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde hava yoluyla ulaşım kısa sürede toparlandı.

Bu dönemde, afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'daki 9 havalimanı içinde Hatay Havalimanı'nın 3 bin metrelik pistinde ağır hasar oluşmuştu.

Söz konusu havalimanında yapılan hızlı çalışmalar sonucu geçen yıl bir pistin devreye alınmasıyla bölgedeki havalimanlarının tamamında tarifeli uçuşlar yeniden başlamış oldu.

Adana Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı'na geçiş ve artan kapasite de bölgedeki ulaşıma önemli katkı sağlarken yılın ilk 6 ayında deprem bölgesindeki yolcu sayısı afet öncesi döneme göre yüzde 42 artış gösterdi.

Verilere göre söz konusu havalimanlarının tamamında, depremden önceki yıl olan 2022'nin ilk 6 ayında 5 milyon 265 bin 132 yolcu seyahat ederken sayı bu yılın aynı döneminde 7 milyon 490 bin 407'ye çıktı.

Afet bölgesi havalimanlarında, geçen yılın ilk 6 ayında ise 7 milyon 53 bin 58 yolcu seyahat etmişti.

En büyük artış Adıyaman'da

Adıyaman Havalimanı, deprem öncesiyle kıyaslandığında oransal olarak yolcu sayısında en büyük artışın yaşandığı ulaşım noktası oldu.

Söz konusu havalimanındaki yolcu sayısı, ilk 6 aylar kıyaslandığında yüzde 127 artışla 81 bin 184'ten 184 bin 42'ye çıktı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise yolcu sayısı yüzde 92 artışla 82 bin 86'dan 157 bin 596'ya ulaştı. 8 havalimanında deprem öncesine göre yolcu sayılarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sadece Hatay Havalimanı aynı dönemlerde yolcu sayılarında yüzde 4 geride kaldı.

Hatay'daki çalışmalarla yolcu sayısı 185 bin 329 olan 2025'in ilk 6 ayına göre önemli bir artış göstererek, bu yılın ocak-haziran döneminde 487 bin 843'e ulaştı. Deprem öncesi 2022'de ise bu havalimanında 507 bin 244 yolcu ağırlanmıştı.

Deprem bölgesindeki havalimanlarının 2022, 2025 ve 2026'nın ocak-haziran dönemlerindeki yolcu sayıları ile 2022'ye göre bu yıl gerçekleşen artış oranları şöyle:

İLLER 2022 2025 2026 2022/2026 Artış Oranı

Adana/Çukurova 1.840.885 2.596.285 2.557.236 39

Adıyaman 81.184 190.740 184.042 127

Diyarbakır 780.546 1.067.921 1.113.853 43

Elazığ 299.969 501.970 573.108 91

Gaziantep 1.071.476 1.442.723 1.470.771 37

Hatay 507.244 185.329 487.843 -4

Kahramanmaraş 82.086 150.000 157.596 92

Malatya 309.978 403.340 417.345 35

Şanlıurfa GAP 291.764 514.750 528.613 81

TOPLAM 5.265.132 7.053.058 7.490.407 42