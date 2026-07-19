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Dünya
AA 19.07.2026 09:41

ABD ordusu, İran'a yönelik başlattığı son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.

ABD ordusu, İran'a yönelik başlattığı son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD saldırılarının 8. gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğu belirtilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusunun da hedef alındığı vurgulandı.

İran basını, ABD'nin Hürmüz yakınlarındaki Hacıabad'a saldırı düzenlediğini duyurdu
İran basını, ABD'nin Hürmüz yakınlarındaki Hacıabad'a saldırı düzenlediğini duyurdu

Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin çalıştığı kaydedildi.

CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.

Ardından ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.

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