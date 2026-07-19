Danışman Bilgi Sistemi öğrenci ve velilerin erişimine açıldı

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Danışman Bilgi Sistemi'ne (DABİS) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, gençlerin ve velilerin doğru ve planlı bir tercih dönemi için Danışman Bilgi Sistemi ile yanlarında olduklarını belirten Işıkhan, bugün LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon ve YKS'ye giren yaklaşık 2,5 milyon olmak üzere toplam 3,5 milyon genci ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaşmak istediğini bildirdi.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan lise ve üniversite tercihlerinin, geleceği şekillendiren en önemli kararlardan biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sizlerin eğitim ve kariyer yolculuğunuzda doğru kararlar alabilmenizi desteklemek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İŞKUR Mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık.

DABİS'te tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadarının istihdam edildiği, ne kadarının girişimci olduğu, girişimci olduğunuzda ortalama ne kadar süre bu girişimi devam ettireceğinizi, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi birbirinden kıymetli verilerle tasarlanmış bu uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz."

Bakan Işıkhan, ayrıca öğrencilerin tercih edecekleri iki alanı veya üniversitelerin aynı ya da farklı bölümlerini de bu göstergelerle kıyaslayabileceklerinin altını çizdi.

Bu hizmetlerin yanında özellikle tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerin ve velilerin tüm Türkiye'de İŞKUR İl Müdürlükleri ve hizmet merkezlerine giderek, iş ve meslek danışmanlarından tercih danışmanlığı hizmeti de alabileceklerini aktaran Işıkhan, şunları paylaştı:

"Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Sevgili gençler, kıymetli veliler, sizleri İŞKUR Mobil'i indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan DABİS uygulamasını kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışman desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum."