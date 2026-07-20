Milli sporculardan madalya yağmuru

Milli sporcular, Avrupa’nın dört bir yanında düzenlenen uluslararası organizasyonlarda tarihi başarılara imza atarak Türkiye'ye madalyalarla döndü.

İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Yunus Emre Civelek, erkekler 110 metre engelli finalinde 13.08’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Civelek, bu kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Eylül Dönmez, üç adım atlama finalinde 13.45 metreyle Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

Kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili ve erkekler 2 bin metre engellide Abdulsamet Duman bronz madalya alarak kürsüye çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, genç sporcuların elde ettiği bu başarının Türk atletizminin parlak geleceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Masa tenisinde Görkem Öçal fırtınası

Portekiz’in Gondomar kentinde gerçekleştirilen Yıldız-Genç Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular biri altın toplam üç madalya ile organizasyonu tamamladı.

15 yaş altı tek erkeklerde Görkem Öçal, finalde İsveçli rakibini 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Karışık çiftlerde Görkem Öçal ve Ela Su Yönter ikilisi gümüş madalya kazanırken, çift erkeklerde Görkem Öçal, Azerbaycanlı partneri Onur Gülüzade ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Minderde Kerem Kamal’dan gümüş madalya

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya sıralamasına puan veren turnuvada milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda mindere çıktı. Yarı finalde Rus rakibi Zhambolat Lokyaev'i deviren Kamal, final müsabakasında Rus Sergey Emelin'e 5-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı ve dünya sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Milli sporcuların elde ettiği bu seri başarılar, Türk sporunun altyapıdan yetişen genç yıldızlarla uluslararası rekabetteki gücünü bir kez daha kanıtladı.