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Ekonomi
AA 19.07.2026 12:44

Türkiye'de son 6 ayda kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket açıldı

Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı.

Türkiye'de son 6 ayda kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı istikrarlı seyrini sürdürdü.

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 28 bin 926 şirket kurulurken 5 bin 34 şirket faaliyetlerini sona erdirdi.

Yılın ilk yarısında ise 57 bin 62 şirket açılırken 13 bin 484 şirket kapandı. Böylece yılın ilk 6 ayında kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla şirket faaliyete başladı.

Son 6 ayda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limitet şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü. Bu dönemde kurulan şirketlerin 2'si kollektif, 5 bin 613'ü anonim, 51 bin 447'si limitet olarak kayıtlara geçti.

Kurulan şirketlerin üçte birinden fazlası İstanbul'da

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ocak-haziran döneminde kurulan 30 bin 191 şirkete karşılık 8 bin 637 şirket faaliyetlerini sonlandırdı.

Söz konusu dönemde İstanbul'da 20 bin 872 şirket kuruluşu gerçekleşti, kapananların sayısı 6 bin 733 oldu.

Ankara'da 6 bin 34 şirket iş başı yaparken 1164'ü kepenk indirdi.

İzmir'de ise 3 bin 285 şirket kuruldu, 740 şirket kapandı.

Yılın ilk yarısında en fazla şirket 20 bin 872 adetle İstanbul'da, en az ise 11 ile Bayburt'ta kuruldu.

En fazla şirket kapanışı ise 6 bin 733 adetle yine İstanbul'da gerçekleşirken Ardahan'da 6 aydır şirket kapanışı gerçekleşmedi.

Kadın ortakların ilk tercihi limitet şirketler

Yılın ilk 6 ayında kadın ortaklar en çok limitet şirketleri tercih etti. Ocak-haziran döneminde yeni kurulan limitet şirketlerde 12 bin 254 kadın ortak yer alarak yüzde 16,86'lık paya sahip oldu.

Anonim şirketlerde ise 1439 kadın ortağın oranı yüzde 14,66 olarak kayıtlara geçti.

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