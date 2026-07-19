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Dünya
AA 19.07.2026 09:57

Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı.

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