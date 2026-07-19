Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı.