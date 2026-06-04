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Dünya
AA 04.06.2026 06:41

NASA, Mars uzay aracı MAVEN’ın misyonunun sona erdiğini duyurdu

NASA, Mars yörüngesindeki MAVEN uzay aracından altı aydır sinyal alınamaması üzerine misyonun resmen sona erdiğini açıkladı. Uzay ajansı, on yılı aşkın süredir gözlem yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı.

NASA, Mars uzay aracı MAVEN’ın misyonunun sona erdiğini duyurdu

NASA Proje Müdürü Mike Moreau, misyonun sona ermesiyle ekiplerinin adeta bir yakınını kaybetmiş gibi hissettiğini belirtti.

Kızıl Gezegen'in atmosferini yörüngeden incelemek üzere 2013 yılında fırlatılan MAVEN, geçtiğimiz aralık ayında Mars'ın arkasına geçtikten sonra sessizliğe büründü. Veriler, uzay aracının kendi ekseni etrafında hızla dönmeye başladığını, bu durumun yörüngesini bozduğunu ve pillerini tükettiğini gösterdi.

NASA tarafından bu yılın başlarında kurulan inceleme heyeti, uzay aracının kurtarılamayacağı ve artık işlevini yitirdiği sonucuna vardı. Enkazın, gezegene çarpmadan önce 50 ila 100 yıl daha yörüngede kalması bekleniyor. Bu durumun diğer uzay araçları için bir risk oluşturmayacağı ifade edilirken, arızanın kesin nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

Önemli bilimsel keşiflere imza attı

Mars'taki hava olaylarını inceleyen MAVEN, geçen yıl sistem dışından gelen bir kuyruklu yıldızı gözlemledi. Uzay aracı ayrıca, Eylül 2017'deki bir güneş fırtınası sırasında Mars'ta aniden ortaya çıkan parlak kutup ışıklarını (aurora) görüntüleyerek gezegenin atmosferik evriminin anlaşılmasına önemli katkılar sağladı.

Yörüngedeki görevlerinin yanı sıra MAVEN, Mars yüzeyindeki Curiosity ve Perseverance keşif araçlarından gelen verilerin dünyaya aktarılmasında da iletişim desteği sağladı.

Colorado Boulder Üniversitesinden MAVEN Başbilimcisi Shannon Curry, uzay aracının bilim dünyasına katkılarından gurur duyduklarını belirtti. NASA yetkilileri, Mars yörüngesinde bulunan ABD ve Avrupa'ya ait diğer dört uydunun iletişim desteğini devralacağını, bu nedenle yüzeydeki keşif araçlarının çalışmalarında herhangi bir veri kaybı yaşanmayacağını bildirdi.

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