İspanya Airbnb'ye 64 milyon euro para cezası verdi

Hükümet ayrıca, popüler turistik destinasyonda reklamı yapılan bazı mülklerin kiralanmasının yasaklanmış olduğunu da belirtti.

İtiraz edilemeyen bu para cezası, Airbnb'nin lisanssız mülkleri tanıtan reklamları geri çekmesi gerektiği anlamına geliyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan İspanya'nın canlı bir turizm ekonomisi var. Ancak ziyaretçilerden gelen yüksek talep, konut fiyatlarını yükselterek yerel halkı piyasanın dışına ittiği için, bu durum karşılanabilir konut hakkındaki endişeleri artırdı.

İspanya Tüketici Hakları Bakanı Pablo Bustinduy yaptığı açıklamada, "Konut nedeniyle binlerce aile zor durumda yaşarken, birkaçı insanları evlerinden eden iş modelleriyle zenginleşiyor" dedi.

Diğer birçok ülke gibi, İspanya hükümeti de kısa süreli tatil kiralamalarının, geçici tatilci nüfusu nedeniyle bir mahalleyi nasıl değiştirebileceği konusunda endişeli.

Ülke, binlerce Airbnb listesiyle bir mücadele yürütüyor; bunları yasaklıyor ve şirketin kaç mülkün reklamını yapabileceğine dair kısıtlamalar getiriyor.

Mayıs ayında, yoğun yaz sezonu öncesinde şirkete karşı gösteriler düzenlenmişti.

İspanya hükümeti, Airbnb'deki 65.122 ilanın tüketici kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Bu ihlaller arasında kiralanması için lisansı olmayan mülklerin tanıtımı ve lisans numarası resmi kayıtlardakilerle eşleşmeyen mülkler yer alıyordu.

Bustinduy, Bluesky sosyal ağında şunları yazdı: "Gerektiği kadar kanıtlayacağız: Hiçbir şirket, ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, yasanın üstünde değildir. Konut söz konusu olduğunda ise bu durum daha da geçerlidir."

Küresel olarak, Barselona, New York, Berlin, Paris ve hatta Airbnb'nin kurulduğu San Francisco dahil olmak üzere birçok popüler turistik şehir, Airbnb'ye ağır kısıtlamalar getiriyor.

Teknoloji firması 2007'de kuruldu ancak turistlerin otellere uygulanan vergi maliyetleri olmadan ucuz konaklama aradığı 2014 civarında büyük bir popülerlik kazandı.

Kullanıcı sayısı, herkesin bir "ev sahibi" olup boş odasını kiralayarak ek gelir elde etmesiyle arttı – ancak gürültülü ev partileri ve ortalıkta olmayan ev sahipleri şikayet konusu haline geldiği için birçok büyük şehir o zamandan beri bu tür kiralamalara sınırlamalar getirdi.