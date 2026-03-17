İletişim Başkanı Duran'dan 'Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmanın, içinde bulunulan dönemi anlamak açısından son derece önemli olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"'Hakikat mücadelesi' vurgusu, sadece sahadaki gelişmeleri değil, bilgiyi ve medyayı da kapsayan bir sorumluluğa işaret etmektedir. Bölgemizde yaşanan trajediler karşısında gerçeklerin doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasının önemi son derece büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın medyaya yaptığı çağrı, sorumluluğun yalnızca kurumlara değil hepimize ait olduğunu hatırlatmakta ve bu çerçevede daha etkin, bilinçli ve ilkeli bir duruşun gerekliliğini ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ayrıca Türkiye'nin medya alanında katettiği mesafeye ve bugün sahip olduğumuz daha özgür, çoğulcu basın iklimine dikkat çekmesi, hem geçmişi hem de geleceği kavrayan bir perspektif sunmaktadır. Dezenformasyonla mücadeleye yapılan vurgu da günümüz koşullarında doğru bilginin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir."