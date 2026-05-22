İsrail güçleri, Gazze'de işgal ettiği "Sarı Hat"ın batısına geçerek bazı evleri yıktı

İsrail, ateşkes kapsamında çekildiği ve Gazze'nin yüzde 50'sinden daha büyük bir alana tekabül eden "Sarı Hat"ı genişletmeye devam ediyor.

Ordu, sürekli olarak Gazze'nin doğusunda sarı beton bloklarla çizilen hattın batısına geçiyor ve ateşkese rağmen buralardaki evleri yıkıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu bugün tank, buldozer ve ekskavatörlerle Deyr el-Belah'ın doğusundaki Selka Vadisi içlerine doğru 100 metre girdi ve Said ailesine ait 3 evi yıktı. Yıkım sırasında etrafa yoğun bir şekilde ateş açıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru'nda da İsrail ordusuna ait araçlar batıya doğru onlarca metre ilerledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, biri çocuk 2 kişi de yaralanmıştı.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 648 kişi yaralandı.