İletişim Başkanı Duran: "Şule Senin Hikayen" dizisi Türkiye'nin hikayesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen dizinin gala programının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRT yöneticilerine ve dizinin oyuncularına dizinin hayata geçirilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

"Şule Senin Hikayen" dizisinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu belirten Duran, "Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu, acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım; Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gala programının İstanbul'un fethinin yıl dönümüne yakın bir zamanda yapılmasını güzel bir tevafuk olarak nitelendiren Duran, "Malum, dizideki önemli kavramlardan bir tanesi de tevafuktu. İşte hem İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın daha sonra özgürleşmesi ve başörtüsüne özgürlük, bunların hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir semboller tevafuku oldu." dedi.

Türk sinema sektörünün çok başarılı işlere imza attığını dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada, bakan yardımcısı olarak yaptığım seyahatlerde de gördüm. Dünyanın değişik yerlerinde Türk sinema ve dizi endüstrisinin ürünleri çok ilgi görüyor. Bunların bir kısmı tarihiyle ilgili, bir kısmı İstanbul'la ilgili, bir kısmı Türkiye'mizin farklılıklarıyla ilgili, hepsi çok ilgi görüyor. Türkiye'nin hikayesi bütün kıtaların birleştiği yerde, kendi medeniyet birikimine sahip çıkarak ama dünyayla da yüzleşerek dünyaya Türkiye'de verilen mesajın iletilmesi açısından çok önemli."

"Bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." ve "Daha adil bir dünya mümkün." diyerek aslında bütün insanlığa seslendiğine işaret eden Duran, kendilerinin de Türkiye'de böyle bir vizyonu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Duran, bu çerçevede TRT'nin söz konusu yapımının da buna işaret ve hizmet ettiğini anlatarak "Biz, bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren, aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu.

Elbette bunlar mücadelelerle ortaya çıkıyor. Bir başörtüsü mücadelesi olarak bunun ne kadar değerli olduğunu, dışlamadan, kucaklayarak kendi insanımıza neler söyleyebileceğimizi, bu ortak hikayemizi anlattığı için başarılı bir yapıt olarak buluyorum." diye konuştu.