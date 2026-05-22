Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2026 22:14

ABD İstihbarat Direktörü Gabbard istifasını sundu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu.

ABD İstihbarat Direktörü Gabbard istifasını sundu
[Fotograf: Reuters]

Gabbard, sosyal medya hesabından, Başkan Trump'a sunduğu istifa mektubunu paylaştı.

Mektubunda, kendisine verilen görevden dolayı Trump'a teşekkür eden Gabbard, "Eşim Abraham'a yakın zamanda, son derece nadir görülen bir kemik kanseri türü teşhisi kondu. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca kendisini büyük zorluklar bekliyor. Şu aşamada, onun yanında olabilmek ve bu mücadele sürecinde kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Gabbard, eşini bu zorlu dönemde yalnız bırakmak istemediğini belirttiği mektubunda, Trump'a hitaben, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalar boyunca, sizin ve ekibinizin liderlik veya işleyiş açısından herhangi bir aksama yaşamaması adına, görev devrinin sorunsuz ve kapsamlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya kendimi tamamen adamış durumdayım. Ailemiz adına bu son derece kişisel ve zorlu dönemde gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu aldığını sosyal medyadan duyurdu

ABD Başkanı Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu paylaşmasından dakikalar sonra Truth Social hesabından, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard, 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu istifa mektubunun ekran görüntüsüne yer veren Trump, eşine kemik kanseri teşhisi konulan Gabbard'ın "haklı olarak bu zorlu mücadelede" eşinin yanında olmak istediğini belirtti.

Trump, "Tulsi, inanılmaz bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz. Kendisinin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki son derece saygın Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak görev yapacak." açıklamasını yaptı.

Gabbard'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler

ABD basınında, Gabbard'ın, daha önce istifa eden yardımcısı Joe Kent gibi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Basında, Beyaz Saray yetkililerinin, Gabbard'ı Venezuela'ya ilişkin operasyonel görüşmelerin dışında bıraktığını ve Trump'ın, hassas planlama süreçleri konusunda kendisine tam olarak güvenmediğini öne süren iddialara da yer verilmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsveç'ten AB'ye İsrail'in yasa dışı "yerleşimcilerine" yaptırım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oldu
22:40
İletişim Başkanı Duran: "Şule Senin Hikayen" dizisi Türkiye'nin hikayesi
22:22
İranlı bakan: Yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var
22:21
İsrail güçleri, Gazze'de işgal ettiği "Sarı Hat"ın batısına geçerek bazı evleri yıktı
22:17
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı
22:15
Emine Erdoğan'dan "Şule Senin Hikayen" paylaşımı
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Minik Güneş'in ismi Hatay'da yaşatılacak
Minik Güneş'in ismi Hatay'da yaşatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ