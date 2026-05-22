Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2026 17:41

Suudi Arabistan: 1,5 milyondan fazla hacı adayı kutsal topraklara ulaştı

Suudi Arabistan, bugün itibarıyla 1,5 milyondan fazla hacı adayının kutsal topraklara ulaştığını açıkladı.

Suudi Arabistan: 1,5 milyondan fazla hacı adayı kutsal topraklara ulaştı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba, hac mevsimiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bugün itibarıyla hac ibadeti için ülkeye ulaşan kişi sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Murabba, bunlardan 1,4 milyondan fazlasının hava yoluyla kutsal topraklara geldiğini söyledi.

Hac ibadeti için 45 bin kişinin de Suudi Arabistan'a kara yoluyla ulaştığını aktaran Murabba, deniz yoluyla ülkeye gelen hacı adayı sayısının da 6 bin civarında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkeye gelenlerin sayısının 860 bini aştığını belirtmişti.

ETİKETLER
Hac Mekke Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 111'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:28
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
17:36
Bayram tatili öncesi otoyollarda araç yoğunluğu arttı
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür
16:53
THY bayram dönemi için 365 ek sefer koydu
16:48
Antalya Havalimanı’nda Türk Mutfağı Haftası etkinliği
16:41
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Sönmez'den açıklama
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ