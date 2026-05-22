Ekonomi
TRT Haber 22.05.2026 18:34

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesi olarak bugün çiftçilerin hesaplarına 6 milyar 468 milyon 162 bin lira aktarılacağını açıkladı.

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreten Türkiye'nin mimarı olan çiftçileri desteklemeye, tarımsal üretime güç katmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "6 milyar 468 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık desteği (buzağı) için 5 milyar 67 milyon 397 bin 808 lira, hayvan ve sürü sağlığı desteği için 927 milyon 279 bin 522 lira, iyi tarım uygulamaları desteği için 208 milyon 122 bin 675 lira, organik tarım desteği için 119 milyon 530 bin 603 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 118 milyon 489 bin 350 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 24 milyon 169 bin 142 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 172 bin 900 lira olmak üzere toplam 6 milyar 468 milyon 162 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi "4, 6, 8" ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" olan üreticiler için buzağı desteği ödemesi ile diğer desteklere ilişkin ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

