Ekonomi
AA 22.05.2026 19:15

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 644,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 251,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 4,56 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 8,25 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleriyle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen ve genele yayılan destek alımlarıyla günü pozitif bir seyirde tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, büyüme, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranı, Japonya'da ise Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sanayi üretimi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.200 puanın direnç, 13.600 ve 13.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

