Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.05.2026 19:21

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı.

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Bakanlık, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir."

Açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Şehit
Sıradaki Haber
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Gaziantep'te tır viyadükten düştü: 2 ölü, 4 yaralı
19:58
YSK CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:29
Almus Baraj Gölü'nün dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı
19:17
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:13
Bakan Şimşek: Finansal Okuryazarlık Platformu'nda 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık
18:58
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını riski "çok yüksek" seviyesine çıktı
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ