AA 22.05.2026 16:39

Antalya Havalimanı’nda Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya Havalimanı'nda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Antalya'nın farklı bölgelerine özgü yemekler davetlilere sunuldu. Şefler tarafından hazırlanan geleneksel lezzetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Protokolün yanı sıra gastronomi ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, kuzu incik, İbradı'nın holuşka yemeği ile Alanya'nın öksüz helvasından oluşan menü ikram edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın her geçen yıl güçlenerek kök saldığını söyledi.

Türk mutfağının yüzlerce yıllık kültürel birikimin önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Şahin, etkinliğin hem Türk mutfağının hem de Türk kültürünün tanıtımı açısından önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA

Antalya'nın dünyanın en fazla turist ağırlayan şehirlerinden biri olduğunu anlatan Şahin, geçen yıl Antalya Havalimanı'nın yaklaşık 17,5 milyon yabancı turiste hizmet verdiğini kaydetti.

Havalimanlarının Türk mutfağının tanıtımı açısından önemli vitrinler olduğunu vurgulayan Şahin, "Türk mutfağı temalı restoranlarımız ve dünyanın çeşitli bölgelerinde açılan Türk restoranları sayesinde Türk mutfağı, Türk kültürü ve gastronomisi dünyaya tanıtılıyor. Bu açıdan Türk Mutfağı Haftası çok çok değerli" dedi.

Bulundukları restoranın geçen yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılışının yapıldığını anımsatan Şahin, işletmenin kısa sürede uluslararası alanda kendi kategorisinde önemli konuma ulaştığını dile getirdi.

Şahin, Türk turizminin dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, gastronominin de Türkiye'nin tanıtımında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Türk ve Osmanlı mutfak kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor da Türk Mutfağı Haftası'nın Türk gastronomisinin gelişimine önemli katkıda bulunduğu söyledi.

Öte yandan, havalimanının gelen yolcu bölümünde, Antalya'nın yöresel lezzetleri ile Türk mutfağının tanıtılması amacıyla yabancı turistlere turunç kabuğu şekeri ikram edildi.

