İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel ölçekte güvenilir merkez konumunda

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı ve kitap tanıtım etkinliğinde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir devletin uluslararası sistemdeki gücünün yalnızca askeri kapasitesiyle, diplomatik etkinliğiyle ya da nüfusuyla ölçülemeyeceğini söyledi.

Duran, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonominin bir devletin hakiki manada güçlü ve bağımsız olabilmesinin en önemli unsuru haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle son 25 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir "güvenli liman" haline geldiğini dile getiren Duran, "Bu başarının arkasında, kuşkusuz köklü bir zihniyet devrimi ve yeni bir düşünce dünyası çerçevesinde planlanıp hayata geçirilen sayısız proje ve yatırım bulunmaktadır. Bu durum bizlere açıkça şunu göstermektedir. Jeopolitik krizlerin daha sık yaşandığı, tedarik zincirlerinin farklı sebeplerle kesintiye uğradığı ve finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bu dönemde Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde siyasi istikrarın, ekonomik güvenin pekiştiği bir merkez haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin 'Dünyanın bağlantı noktası' olma yolundaki stratejilerinin karşılık bulduğunu net bir şekilde göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye'nin bu bağlamda en önemli kurumsal kapasite unsurlarından birisinin kuruluşunun 20. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olduğunu belirtti.

Ofisin son 20 yılda yaşanan ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmaları başarıyla yönettiğini aktaran Duran, ofisin tecrübe ve birikimiyle Türkiye'ye dış sermaye çekmenin yanı sıra ülkenin küresel iş yapma kültürünü de modernize ettiğini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014-2025 yılları arasında yatırım ve finans ekseninde gerçekleştirdiği 220 hitabı bir araya getirdiğini ifade eden Duran, "Böylece kitabımız, Türkiye'nin son dönemdeki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik dönüşümünün fikri arka planını da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 yıla yayılan hitapları, yakın ekonomi tarihimize düşülmüş özenli bir dipnot niteliğindedir. Her konuşma, dönemin ruhunu, önceliklerini ve hedeflerini de içinde taşımaktadır. Bu bakımdan kitabımız, tarihe not düşerken geleceğe de rehberlik etmektedir" diye konuştu.

"Başkanlığımız, ülkemizin küresel ölçekte istikrarlı bir merkez olarak konumlanmasına hizmet etmektedir"

Duran, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile İletişim Başkanlığı eş güdümünde yürütülen "Güçlü Merkez Türkiye" vizyonuyla Türkiye'nin jeopolitik avantajlarını, ekonomik bir kaldıraca dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İletişim Başkanlığı olarak "ekonomi iletişimi" kavramına son derece önem atfettiklerini, Türkiye'nin yatırım ve kalkınma vizyonunu tüm dünyaya anlatıp, bu vizyona ulusal ve uluslararası arenada güçlü ve etkili bir ses kazandırdıklarını dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"Başkanlığımız, yurt dışında düzenlediğimiz panellerden uluslararası kamu diplomasisi faaliyetlerimize, dezenformasyonla mücadele mekanizmalarımızdan üniversite öğrencilerine finans okuryazarlığı programlarımıza, ekonomi ve finans muhabirlerine verdiğimiz eğitimlere kadar, Türkiye'nin doğru anlatılmasına, yatırım ortamına ilişkin algının sağlıklı biçimde şekillenmesine ve ülkemizin küresel ölçekte güvenilir, öngörülebilir ve istikrarlı bir merkez olarak konumlanmasına hizmet etmektedir."

Duran, dijitalleşmenin günümüzde finansal alanı hızla dönüştürdüğünü, finansal dezenformasyonlara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığımızın en önemli gündemlerinden birisinin bu konu olduğunu kaydeden Duran, Başkanlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, ekonomik istikrarı hedef alan saldırılara karşı proaktif bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Günümüzde finansal güvenin ise salt piyasa araçlarıyla inşa edilemediğini ifade eden Duran, şunları aktardı:

"Güven, doğru bilginin zamanında paylaşılmasıyla, kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilendirilmesiyle, yatırımcının manipülasyondan korunmasıyla ve devlet ile millet arasındaki iletişim bağının güçlü tutulmasıyla tahkim edilir. Çünkü finansal kararlar alınırken, beklentiler, algılar, haber akışı ve dijital mecralarda dolaşıma sokulan içerikler düşündüğümüzden daha fazla etkili olur. Haber dünyası ve finans dünyasının kesişim noktasında etik sınırların korunması, gazetecilik faaliyetlerinin ticari ilişkilere dönmemesi konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. İletişim Başkanlığımız, manipülatif söylemlere, spekülatif içeriklere ve finansal dezenformasyonlara karşı güçlü bir 'ekonomi iletişimi' yürütmektedir."

"Ülkemizin her tür kaos ve karmaşadan uzak kalması bizim için bir şuur meselesidir"

Duran, uluslararası yatırımcıların ülkelerle ilgili kanaatlerini sadece rakamlarla, finansal verilerle oluşturmadığını, yatırımcılar için esas olanın bir ülkenin istikrarı, liderliği ve küresel ölçekte ürettiği güven olduğunu dile getirdi.

Bir milletin var olma, hayatta kalma iradesinin de bu öngörülebilirliği ve güveni inşa edeceğini ifade eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene onuncu yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da oluşturulmak istenen kargaşayı hatırlayalım. Huzurumuzu ve istikrarımızı hedef alan bu tasalluta karşı devlet ve millet olarak verdiğimiz refleks, geleceğimizi koruma ve inşa etme irademizin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Bugün, güvenli liman dediğimiz Türkiye'mizin istikrarının korunmasında devlet ve millet olarak bir arada durma irademiz en büyük etkendir. Ülkemizin her tür kaos ve karmaşadan uzak kalması bizim için bir şuur meselesidir. Nitekim Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışan, bu konuda manipülasyon yapan odaklarla da hem yurt dışında hem yurt içinde mücadelemiz devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarında ortaya koyduğu güçlü liderlik ve kararlı diplomasiyle güven telkin eden vizyonu inşa etmeye devam edeceklerini aktaran Duran, amaçlarının vatandaşların dijital yatırım alanlarını özgürce, bilinçle ve güven içinde kullanabileceği bir sanal ortamın güçlendirilmesi, piyasanın güven ikliminin korunduğu ve Türkiye'nin ekonomik vizyonunun dünyaya güçlü, şeffaf ve tutarlı bir dille anlatıldığı sağlıklı bir ekonomi iletişimi düzeninin tahkim edilmesi olduğunu dile getirdi.

Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar, sağladığı yasal güvenceler ve vizyoner teşvik programlarının yanı sıra yürüttüğü şeffaf iletişim stratejisiyle de küresel yatırım haritasını yeniden şekillendirmiştir. Yatırımlarını dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendiren ülkemiz, geleceğin ekonomisine hazır ve emin adımlarla yürümektedir. Öyle inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve 'Yatırım Yüzyılı' vizyonuyla Türkiye, ekonomi alanındaki kararlı yükselişini sürdürecektir. Tüm bunlar, Allah'ın izniyle üretimin, teknolojinin ve finansın kalbinin bu topraklarda atacağı bir dönemi haber vermektedir."