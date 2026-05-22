AA 22.05.2026 15:33

Hatay'da selden etkilenlere 30 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanına ulaşmaya, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Hatay'da selde kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hatay'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada titizlikle çalışıyor, hasar tespit incelemelerimize ve hane ziyaretlerimize devam ediyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle vatandaşlarımıza manevi destek sağlıyor, bu zorlu süreci birlikte aşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, güçlü sosyal hizmet ağımızla Hatay'ımızın yanındayız."

