Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2026 15:22

İstanbul'daki havalimanlarında bayram yoğunluğu

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'daki havalimanlarında bayram yoğunluğu

Bayram tatilini şehir ve ülke dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

E-pasaport bankolarını kullanan vatandaşlar da bu noktalarda kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Sabiha Gökçen'de yoğunluk önlemi

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen bazı yolcular da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.

Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı.

Öte yandan, bugün Sabiha Gökçen'de 827 uçuşun planlandığı ve 140 bine yakın yolcunun burayı kullanacağı öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Kurban Bayramı Tatil
Sıradaki Haber
Hatay'da selde kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:53
THY bayram dönemi için 365 ek sefer koydu
16:48
Antalya Havalimanı’nda Türk Mutfağı Haftası etkinliği
16:41
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Sönmez'den açıklama
16:28
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 111'e yükseldi
16:18
Bilal Erdoğan: Festivalimiz dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor
16:01
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ